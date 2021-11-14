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الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين في قصف جوي للتحالف جنوب مأرب

الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين في قصف جوي للتحالف جنوب مأرب

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الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين في قصف جوي للتحالف جنوب مأرب

الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين في قصف جوي للتحالف جنوب مأرب
http://almnatiq.net/?p=1067002
المناطق- وكالات:

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، سقوط قتلى من الحوثيين في قصف جوي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، جنوب مأرب، بحسب قناة “العربية”.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

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