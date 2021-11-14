“كيمارك”: لهذه الأسباب تأخرت نتائج الأبحاث على “ميرس” (فيديو)

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أوضح المدير التنفيذي لـ”كيمارك”، أحمد العسكر، أسباب تأخر نتائج الأبحاث على “ميرس”.

وقال العسكر في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن النتائج تأخرت مقارنة بكورونا التي ظهرت خلال عام واحد.

وأعلن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك”، عن نتائج أولى دراساته السريرية الخاصة بفاعلية اللقاح المضاد لمتلازمة “ميرس”.

وخلصت نتائج المأمونية الخاصة بالدراسة إلى صفرية التأثير العكسي الخطير، و7% أعراض شديدة، و19% متوسطة، و74% خفيفة.