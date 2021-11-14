“الزعاق”: أولى بوادر الشتاء هذا الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

محررو المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذا الأسبوع يغيب نجم القلب (الأحيمر)، وفيه تبدأ أولى البوادر الشتوية.

وأضاف الزعاق، أنه سيحدث انخفاضا تدريجيا لدرجات الحرارة على كل المناطق وخاصة الشمالية.

ولفت إلى أنه سيكون هناك موجة مدارية في بحر العرب، قد ترتقي لمنخفض مداري.

خلال هذا الأسبوع :

يغيب نجم القلب (الأحيمر)

وفيه تبدأ أولى البوادر الشتوية ويهيج فيه بحر العرب

وسنلاحظ

1-انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على جل المناطق وخاصة الشمالية

2-موجة مدارية في بحر العرب قد ترتقي لمنخفض مداري

pic.twitter.com/0LuNddNJGn — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 14, 2021