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“الزعاق”: أولى بوادر الشتاء هذا الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

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“الزعاق”: أولى بوادر الشتاء هذا الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

“الزعاق”: أولى بوادر الشتاء هذا الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067044
محررو المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذا الأسبوع يغيب نجم القلب (الأحيمر)، وفيه تبدأ أولى البوادر الشتوية.

وأضاف الزعاق، أنه سيحدث انخفاضا تدريجيا لدرجات الحرارة على كل المناطق وخاصة الشمالية.

ولفت إلى أنه سيكون هناك موجة مدارية في بحر العرب، قد ترتقي لمنخفض مداري.

 

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