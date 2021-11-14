“يقتل 40 % من الحالات”.. مدير “كيمارك” يحذر من مخاطر فيروس ميرس (فيديو)

محررو المناطق

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قال الدكتور أحمد العسكر، مدير تنفيذ مركز الملك عبد الله للأبحاث الطبية “كيمارك”، إن فيروس ميرس أشد عداء من كوفيد-19، إلا أنه أقل انتشار ونسبة الوفيات فيه تصل من 30 إلى 40% من الحالات.

وأضاف “العسكر” خلال حديثه لـ”برنامج سيدتي” على “روتانا خليجية”، اليوم الأحد: “إن مخاطر كورونا كانت في سرعة انتشاره، وفي بداية انتشاره كانت نسبة الوفيات تصل إلى 5 %، ومع اكتشاف اللقاحات وصلت النسبة الآن لأقل من 5 %، على عكس فيروس ميرس الذي تصل فيه نسبة الوفيات من 30 إلى 40%”.