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الأولى من نوعها في العالم.. 4 معلومات عن المدينة غير الربحية التي دشنها ولي العهد

الأولى من نوعها في العالم.. 4 معلومات عن المدينة غير الربحية التي دشنها ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=1067077
محررو المناطق

أعلن ولي العهد، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، الأولى من نوعها في العالم.

وستكون المدينة نموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية.

وجاءت أبرز المعلومات المتوفرة عن المدينة كالتالي:

1 ـ تقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بحي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بحوالي (3.4) كيلو متر مربع.

2 ـ تحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك.

3 ـ تشتمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومعهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي.

4 ـ جرى تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من (44%) من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء.

ويهدف الإعلان عن المدينة إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم.

 

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