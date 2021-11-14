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بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم

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بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم

بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم
http://almnatiq.net/?p=1067082
محررو المناطق

أطلق سمو ولي العهد مساء اليوم الأحد، مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون الأولى من نوعها في العالم.

ولعل أبرز أهداف المشروع أن تكون المدينة نموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

كما يهدف المشروع إلى إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم، وذلك بالعمل على تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية لديهم، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سير مراحل مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما ستساهم المدينة غير الربحية الأولى من نوعها في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان ” مسك الخيرية ” في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة”.

كما ستحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي، بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل، وستعمل المدينة أيضاً على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية ” – حفظه الله –، قد أعلن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم.

وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها على أرض خاصة بسمو ولي العهد – حفظه الله – بحي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بحوالي (3.4) كيلو متر مربع، التي خصصها سموه الكريم – رعاه الله- لتنفيذ المشروع.

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