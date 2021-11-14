عاقبوا_زكريا_بطرس.. موجة غضب في مصر بعد إساءة قمص للرسول

محررو المناطق

أثار القمص المصري زكريا بطرس، موجة غضب في مصر، بعدما انتقد المسلمين واتباع الدين الإسلامي، إضافة إلى إساءته إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر هاشتاق “#عاقبوا_زكريا_بطرس”، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، بعد تداول مقطع فيديو للقمص المصري، يسيء خلاله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

أرى بأن السكوت عن المدعو #زكريا_بطرس أفضل بكثير من الرد عليه وعلى سفالته وإنحطاطه ، هذا الدعي يقتات أصلاً على الحملات التي تشن ضده ليعود الى الأضواء مجدداً ، هذا وأمثاله ليس لديهم المانع أن يتاجروا بأعراضهم ليشتهروا بين الناس ، لذلك إذا أردنا موت هؤلاء فأفضل طريقة هو السكوت عنهم. — محمد خير كنجو (@lgqhs8) November 14, 2021

منذ فترة مات حرقا الرسام السويدي (لارش فيلكس) صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمدصلى الله عليه وسلم. ونحن على يقين كل من يسيء بحق نبينا فكلامهم سيكون جحيما عليهم .

ويكفينا قوله تعالى

(إِنَّا كَفَیۡنَـٰكَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِءِینَ)#عاقبوا_زكريا_بطرس#زكريا_بطرس#إلا_رسول_الله — سمو الملكه (@A5E7TmBqhER1NjO) November 14, 2021



وطالب النشطاء على مواقع التواصل، بمحاكمة القمص، بسبب تصريحاته التي تحرض على الفتنة.

النبي محمد ﷺ أعظم رجل في الكون وسيبقى دائمًا شانئه هو الأبتر . والله لن يضره سب الوsخ القzر #زكريا_بطرس وقد مدحه الله من فوق سبع سموات وقال فيه قرآن يُتلي الي يوم القيامه قال: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صلوا على صاحب الخُلق العظيم.#حاكموا_زكريا_بطرس#الا_رسول_الله — محمد صبري (@m_sabry_1) November 14, 2021

#زكريا_بطرس.. إخسأ رقيع فما أراك مؤهلاً لتكون نعلاً للنّبيّ الأشرف. pic.twitter.com/FUgKw1aTGz — abo Malek Eltorky (@Kh5wEUPgGvKM9xs) November 14, 2021

من جانبه، رد الداعية المصري خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على تصريحات القمص زكريا بطرس.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون”، عبر فضائية “دي إم سي”: “هذا المتخلف الكاذب حاول اشعال الفتنة في الوطن، لكن الكنيسة تصدت له قبل الأزهر، وتصدى له القساوسة قبل الدعاة والعلما”ء.

وتابع الجندي: “أعداء هذا البلد حاولوا بكل الطرق زرع الفتنة بين كل الطوائف، ووصل الأمر بهم إلى الوقيعة بين الرياضيين والمحامين، وغيرهم”.

وواصل: “الكنيسة فصلت هذا الكاذب، وطردته خارج البلاد منذ عشرات الأعوام، وأنا كنت أول من تصدى له، وبيني وبينه حروب طاحنة.

من جانبها، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مصر بياناً، السبت، للرد على تصريحات الأب سابقًا زكريا بطرس، مؤكدة أنه انقطعت صلته بها من أكثر منذ 18 سنة.

وقالت الكنيسة القبطية في بيانها: “نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين”.

وفي سياق متصل، قدم المحاميان المصريان عبدالحميد فودة، ومحمد عبدالمنعم السحيمي، ، بلاغين للنائب العام ضد القس المشلوح زكريا بطرس، وذلك بعد تصريحاته المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وطالب المحاميان في بلاغهما بإحالة المدعو إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.