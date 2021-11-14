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#عاقبوا_زكريا_بطرس.. موجة غضب في مصر بعد إساءة قمص للرسول

#عاقبوا_زكريا_بطرس.. موجة غضب في مصر بعد إساءة قمص للرسول
http://almnatiq.net/?p=1067087
محررو المناطق

أثار القمص المصري زكريا بطرس، موجة غضب في مصر، بعدما انتقد المسلمين واتباع الدين الإسلامي، إضافة إلى إساءته إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر هاشتاق “#عاقبوا_زكريا_بطرس”، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، بعد تداول مقطع فيديو للقمص المصري، يسيء خلاله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.


وطالب النشطاء على مواقع التواصل، بمحاكمة القمص، بسبب تصريحاته التي تحرض على الفتنة.

من جانبه، رد الداعية المصري خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على تصريحات القمص زكريا بطرس.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون”، عبر فضائية “دي إم سي”: “هذا المتخلف الكاذب حاول اشعال الفتنة في الوطن، لكن الكنيسة تصدت له قبل الأزهر، وتصدى له القساوسة قبل الدعاة والعلما”ء.

وتابع الجندي: “أعداء هذا البلد حاولوا بكل الطرق زرع الفتنة بين كل الطوائف، ووصل الأمر بهم إلى الوقيعة بين الرياضيين والمحامين، وغيرهم”.

وواصل: “الكنيسة فصلت هذا الكاذب، وطردته خارج البلاد منذ عشرات الأعوام، وأنا كنت أول من تصدى له، وبيني وبينه حروب طاحنة.

من جانبها، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مصر بياناً، السبت، للرد على تصريحات الأب سابقًا زكريا بطرس، مؤكدة أنه انقطعت صلته بها من أكثر منذ 18 سنة.

وقالت الكنيسة القبطية في بيانها: “نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين”.

وفي سياق متصل، قدم المحاميان المصريان عبدالحميد فودة، ومحمد عبدالمنعم السحيمي، ، بلاغين للنائب العام ضد القس المشلوح زكريا بطرس، وذلك بعد تصريحاته المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وطالب المحاميان في بلاغهما بإحالة المدعو  إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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