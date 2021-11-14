نادي الإبل: توثيق “الشّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا” (فيديو)

أعلن المهندس بندر القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل، توثيق «الشّرف» اسم منقية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر منصة سَمهّا الإلكترونية.
وقال “القحطاني” خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمنصة “سَمهّا ” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، إن اليوم تشرفنا في نادي الإبل بتوثيق “الشّرف” اسم منقية لسمو ولي العهد عبر منصة سَمهّا الإلكترونية”.
🎙م.بندر القحطاني المدير التنفيذي لـ #نادي_الإبل:
تشرف نادي الابل بتسجيل وتوثيق «الشّرف» لـ #ولي_العهد 🇸🇦#سمها_مع @rakaanj
pic.twitter.com/mIEHZ4N60I
— سَمهّا (@Samha_Camelclub) November 14, 2021
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