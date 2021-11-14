احدث الأخبار

نادي الإبل: توثيق “الشّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا” (فيديو)
أبرز المواد
 بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تواصل جهودها للسيطرة على الحالة المطرية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 #عاقبوا_زكريا_بطرس.. موجة غضب في مصر بعد إساءة قمص للرسول
أبرز المواد
 الأولى من نوعها في العالم.. 4 معلومات عن المدينة غير الربحية التي دشنها ولي العهد
أبرز المواد
 التحالف: اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته المليشيا الحوثية
أبرز المواد
 “يقتل 40 % من الحالات”.. مدير “كيمارك” يحذر من مخاطر فيروس ميرس (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. أمطار ورياح جدة تتسبب في سقوط العديد من الأشجار بحي الصفا
أبرز المواد
 ولي العهد يُعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض
أبرز المواد
 “الزعاق”: أولى بوادر الشتاء هذا الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)
أبرز المواد
 البنك المركزي: اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل قائد لواء الملك عبدالعزيز بعد انتهاء فترة عمله
منطقة نجران
نادي الإبل: توثيق “الشّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا” (فيديو)

نادي الإبل: توثيق “الشّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا” (فيديو)

أبرز المواد
بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم

بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم

أبرز المواد
شؤون الحرمين تواصل جهودها للسيطرة على الحالة المطرية بالمسجد الحرام

شؤون الحرمين تواصل جهودها للسيطرة على الحالة المطرية بالمسجد الحرام

أبرز المواد
#عاقبوا_زكريا_بطرس.. موجة غضب في مصر بعد إساءة قمص للرسول

#عاقبوا_زكريا_بطرس.. موجة غضب في مصر بعد إساءة قمص للرسول

أبرز المواد

نادي الإبل: توثيق “الشّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا” (فيديو)

نادي الإبل: توثيق “الشّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067096
محررو المناطق

أعلن المهندس بندر القحطاني المدير التنفيذي لنادي الإبل، توثيق «الشّرف» اسم منقية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر منصة سَمهّا الإلكترونية.

وقال “القحطاني” خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمنصة “سَمهّا ” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، إن اليوم تشرفنا في نادي الإبل بتوثيق “الشّرف” اسم منقية لسمو ولي العهد عبر منصة سَمهّا الإلكترونية”.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم

بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم
الأولى من نوعها في العالم.. 4 معلومات عن المدينة غير الربحية التي دشنها ولي العهد

الأولى من نوعها في العالم.. 4 معلومات عن المدينة غير الربحية التي دشنها ولي العهد
ولي العهد يُعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض

ولي العهد يُعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*