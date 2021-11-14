احدث الأخبار

شاهد.. مُعلم يتبرع بكليته لأخته.. ويؤكد: “هي عندي بمقام أمي”
أبرز المواد
 هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)
محليات
 بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 وفقا لرؤية المملكة 2030.. “التحلية” تنظم “ملتقى الأفكار والحلول الإبداعية”
محليات
 “الحياة الفطرية”: عقوبات الصيد الجائر تصل للسجن 10 سنوات وغرامة ضخمة (فيديو)
أبرز المواد
 تزوج عليها فعاقبته بشكل قاسي.. تفاصيل أغرب قضايا محكمة بريدة (فيديو)
أبرز المواد
 محافظ الداير يطالب بسرعة إصلاح طريق آيل للانهيار شرق جازان (صورة)
أبرز المواد
 “النيابة العامة”: الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس تستهدف التمشي مع النظام العالمي
أبرز المواد
 التحالف يوثق لحظة استهداف الآليات العسكرية وعناصر الحوثي بصرواح والبيضاء والجوف
أبرز المواد
 هل يبطل الانحناء لالتقاط شيء ما سقط على الأرض الصلاة؟.. الشيخ “الماجد” يرد (فيديو)
أبرز المواد
 وفاة سيدة أثناء علمية تكميم بالطائف.. وإلزام الطبيب بـ100 ألف ريال تعويض
أبرز المواد
شاهد.. مُعلم يتبرع بكليته لأخته.. ويؤكد: “هي عندي بمقام أمي”

شاهد.. مُعلم يتبرع بكليته لأخته.. ويؤكد: “هي عندي بمقام أمي”

أبرز المواد
هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)

هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)

محليات
بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)

بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)

أبرز المواد
الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية

محافظ الداير يطالب بسرعة إصلاح طريق آيل للانهيار شرق جازان (صورة)

محافظ الداير يطالب بسرعة إصلاح طريق آيل للانهيار شرق جازان (صورة)
http://almnatiq.net/?p=1067101
محررو المناطق

وجه محافظ ‎الداير، نايف بن لبدة، الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضع طريق آيل للانهيار بالمحافظة، شرق منطقة جازان، وذلك بعدما نشر مواطن مقطع فيديو يوثق مخاطره.

وتفاعلت محافظة الداير في تغريدة نشرتها عبر حسابها “تويتر”، قائلة: ‏”بناءً لما رصدته وحدة الرصد الإلكتروني عن توثيق مواطن عبر الفيديو لانهيار جزئي في أحد الطرق الفرعية بالمحافظة، وجه المحافظ الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضعه، بما يحقق السلامة الكاملة لمرتاديه، وقد باشرت الجهات بمعاينة الموقع للبدء في معالجته”.

وكان مواطن من محافظة الداير صوّر مقطع فيديو لأحد الطرق الفرعية بالمحافظة، موجهًا نداءه للبلدية في معالجة وضعه، ووصفه بـ”الخطير”.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

بسبب تجاوزات مالية وإدارية.. الإطاحة بمجلس إدارة جمعية نسائية في جازان

بسبب تجاوزات مالية وإدارية.. الإطاحة بمجلس إدارة جمعية نسائية في جازان
الدفاع المدني ينقذ مواطنًا سقط بمنطقة وعرة في جازان

الدفاع المدني ينقذ مواطنًا سقط بمنطقة وعرة في جازان
2500 صورة في معرض “الكشافة بين الماضي والحاضر”.. معرض بمنطقة جازان 

2500 صورة في معرض “الكشافة بين الماضي والحاضر”.. معرض بمنطقة جازان 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*