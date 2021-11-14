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تغريم طبيب 100 ألف ريال بعد تسببه في وفاة “سيدة الطائف”

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تغريم طبيب 100 ألف ريال بعد تسببه في وفاة “سيدة الطائف”

تغريم طبيب 100 ألف ريال بعد تسببه في وفاة “سيدة الطائف”
http://almnatiq.net/?p=1067105
محررو المناطق

أصدرت الهيئة الصحية الشرعية بالطائف، قرارًا بتغريم طبيب 100 ألف ريال؛ بعدما أجرى علمية تكميم لسيدة ثلاثينية ما أدى إلى حدوث مضاعفات ووفاتها.

وأكد مصدر بالهيئة أنا القرار الصادر بحق الطبيب يتضمن إلزامه بدفع نصف الدية لذوي السيدة نتيجة المضاعفات التي حدثت لها بعد عملية التكميم، وفقا لـ”أخبار 24″.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالطائف قد باشرت التحقيق في وفاة المواطنة بعد إجراء عملية تكميم في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تلقيها شكوى من ذويها، مما استوجب إصدار قرار منع السفر للطاقم الطبي الذي أجرى العملية لحين انتهاء التحقيقات والتي أفضت إلى إدانة الطبيب.

 

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