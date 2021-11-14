هل يبطل الانحناء لالتقاط شيء ما سقط على الأرض الصلاة؟.. الشيخ “الماجد” يرد (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، حكم الانحناء بالصلاة لالتقاط شيء ما سقط على الأرض.

وقال الماجد، خلال برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إن الصلاة تبطل في تلك الحالة إذا لم يكن الانحناء للضرورة.

ولفت إلى أنه يمكن جوازه في حال كان يخشي على شيء من السرقة أو أن يفسد أو يسبب إزعاجًا للمصلين.