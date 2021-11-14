التحالف يوثق لحظة استهداف الآليات العسكرية وعناصر الحوثي بصرواح والبيضاء والجوف

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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والبيضاء والجوف، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بصرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام pic.twitter.com/ywjBGHbu13 — واس العام (@SPAregions) November 14, 2021

وكان التحالف العربي، قد أعلن اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته المليشيا الحوثية.

وقال التحالف، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم إزالة وتدمير ما مجموعه 207 ألغام بحرية نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيا.

وأكد التحالف أن الألغام البحرية الإيرانية الحوثية تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.