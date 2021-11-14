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هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)

هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)

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هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)

هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067136

قال الشيخ سليمان الماجد، إن النظر في جوال أي شخص بدون إذنه من أسوأ الأخلاق، وانتهاك لحقوق الغير.

وأضاف “الماجد” خلال حديثه لقناة “المجد”، أن الجوال مثل بيت الشخص، فلا يجوز الاطلاع عليه كما لا يجوز الاطلاع على البيوت، بل بالعكس النظر في الجوال قد يظهر العورات من خلال الصور أكثر من البيوت، فلا يجوز تصفح أي شئ في الهاتف دون إذن صاحبه”.

 

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