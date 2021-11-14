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“الحياة الفطرية”: عقوبات الصيد الجائر تصل للسجن 10 سنوات وغرامة ضخمة (فيديو)

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“الحياة الفطرية”: عقوبات الصيد الجائر تصل للسجن 10 سنوات وغرامة ضخمة (فيديو)

“الحياة الفطرية”: عقوبات الصيد الجائر تصل للسجن 10 سنوات وغرامة ضخمة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067141
محررو المناطق

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للحياة الفطرية، بندر الفالح، أنه لا يمكن القيام بأي عمليات صيد جائرة.

وقال الفالح خلال لقاء مع برنامج “الراصد” على “الإخبارية”، إن العقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة 30 مليون ريال.

وأعلن المركز إطلاق 90 كائنًا مهددًا بالانقراض، حيث استهل عمليات الموسم الحالي بـ 70 ظبي ريم، و20 مها عربي.

 

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