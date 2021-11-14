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بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)

بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)

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بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)

بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067146
محررو المناطق

في موقف إنساني نبيل، تبرعت أخصائية تمريض الأطفال، فتحية عسيري، بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه، وذلك بعد أن تقطعت به الطرق وفشل في الحصول على متبرع بالكبد طوال عامين انتظرهم في قائمة الانتظار بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وقالت “عسيري” خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد: “التبرع من خارج العائلة أصبح من الصعب جدا في أعقاب جائحة كورونا، وكنت قد وضعت اسمي في قائمة التبرع قبل عامين”، مشيرة إلى أنها حتى موعد العملية لم تكن تعرف الطفل الذي ستتبرع له بجزء من كبدها.

وتابعت: “بعد أن تغيرت الأوضاع الخاصة بجائحة كورونا، رجعت للمستشفى لاتمام عملية التبرع”، مؤكدة أنها لم تكن تعرف الطفل الحاصل على التبرع سوى قبل يوم واحد فقط من العملية.

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