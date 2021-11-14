احدث الأخبار

الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 وفقا لرؤية المملكة 2030.. “التحلية” تنظم “ملتقى الأفكار والحلول الإبداعية”
محليات
 “الحياة الفطرية”: عقوبات الصيد الجائر تصل للسجن 10 سنوات وغرامة ضخمة (فيديو)
أبرز المواد
 تزوج عليها فعاقبته بشكل قاسي.. تفاصيل أغرب قضايا محكمة بريدة (فيديو)
أبرز المواد
 محافظ الداير يطالب بسرعة إصلاح طريق آيل للانهيار شرق جازان (صورة)
أبرز المواد
 “النيابة العامة”: الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس تستهدف التمشي مع النظام العالمي
أبرز المواد
 التحالف يوثق لحظة استهداف الآليات العسكرية وعناصر الحوثي بصرواح والبيضاء والجوف
أبرز المواد
 هل يبطل الانحناء لالتقاط شيء ما سقط على الأرض الصلاة؟.. الشيخ “الماجد” يرد (فيديو)
أبرز المواد
 وفاة سيدة أثناء علمية تكميم بالطائف.. وإلزام الطبيب بـ100 ألف ريال تعويض
أبرز المواد
 بماذا همس الملك عبدالعزيز في أذن فؤاد إسماعيل شاكر؟ (فيديو)
أبرز المواد
 نادي الإبل: توثيق “الشّرف” اسم منقية ولي العهد عبر منصة “سَمهّا” (فيديو)
أبرز المواد
 بعد إعلان ولي العهد عنها.. تعرف على أبرز أهداف أول مدينة غير ربحية في العالم
أبرز المواد
الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
وفقا لرؤية المملكة 2030.. “التحلية” تنظم “ملتقى الأفكار والحلول الإبداعية”

وفقا لرؤية المملكة 2030.. “التحلية” تنظم “ملتقى الأفكار والحلول الإبداعية”

محليات
“الحياة الفطرية”: عقوبات الصيد الجائر تصل للسجن 10 سنوات وغرامة ضخمة (فيديو)

“الحياة الفطرية”: عقوبات الصيد الجائر تصل للسجن 10 سنوات وغرامة ضخمة (فيديو)

أبرز المواد
تزوج عليها فعاقبته بشكل قاسي.. تفاصيل أغرب قضايا محكمة بريدة (فيديو)

تزوج عليها فعاقبته بشكل قاسي.. تفاصيل أغرب قضايا محكمة بريدة (فيديو)

أبرز المواد

الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية

الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1067157
محررو المناطق

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، حملة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، تحت شعار إتاحة الأدوية والرعاية الخاصة لمرضى السكري الذي أقيم في مركز الغدد الصماء والسكر بعرعر.

وتجول سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على البوثات الخاصة بالتوعية عن مخاطر داء السكري، وداخل مركز الغدد الصماء والسكر بعرعر, مطلعاً على تجهيزات العيادات وما تقدمه من خدمات.

وبارك سموه تدشين هذه الحملة التوعوية, مثنياً على الجهود التي يبذلها القطاع الصحي بالمنطقة عبر تفعيل مثل هذه الحملات التوعوية, التي تستهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين، والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني، وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري.

وأكّد سمو أمير الحدود الشمالية، أهمية البرامج الوقائية في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والحفاظ على صحة الإنسان تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تستهدف تطوير القطاع الصحي، لتقديم خدمات صحية مميزه ترفع جودة الحياة، من خلال نماذج عمل واستثمار متطورة تضمن الاستدامة وتحقق أعلى الكفاءة.

من جانبه، قدّم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة المكلف جلال بن فرحان العنزي، شرحًا لسمو أمير الحدود الشمالية عن أهداف ومناشط الحملة التي تتضمن معارض توعوية في المجمعات التجارية، مشيراً إلى أن المعرض يشتمل عدة أركان كالتوعية الصحية، والتغذية، والنشاط البدني، والعيون، والقدم السكري, بالإضافة إلى العيادة المتنقلة لتحليل السكر الفوري والتراكمي والتوعية الصحية لمرضى السكري، والإحالة الإلكترونية للحالات المرضية المكتشفة لمركز الغدد الصماء والسكر بعرعر، للمتابعة وإكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمرضى السكري، وكذلك كيفية الوقاية منه بالنسبة للأصحاء, مبيناً أن الحملة سوف يتم تنفيذها في الأماكن العامة والمجمعات التجارية.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة محمد بن ناصر بن لبدة، وعدد من المسؤولين.

Advertisements

روابط ذات صلة

أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن إلكترونياً مركز إسعاف حي الرفاع بعرعر ويطّلع على (عربة ثريا)

أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن إلكترونياً مركز إسعاف حي الرفاع بعرعر ويطّلع على (عربة ثريا)
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر 

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*