احدث الأخبار

انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة السكري بالرياض
منطقة الرياض
 الاتحاد الأردني يدعو إلى التحقق من جنس لاعبة بالمنتخب الإيراني
الرياضة
 بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة
منطقة جازان
 “عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)
أبرز المواد
 برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات
أبرز المواد
 وزير الخارجية: إعادة العلاقات مع لبنان مرهونة بإنهاء هيمنة ميليشيات حزب الله
أبرز المواد
 أمير الرياض: مدينة الأمير محمد بن سلمان ملهمة في تنمية القطاع غير الربحي
أبرز المواد
 شاهد.. مُعلم يتبرع بكليته لأخته.. ويؤكد: “هي عندي بمقام أمي”
أبرز المواد
 هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)
محليات
 بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 وفقا لرؤية المملكة 2030.. “التحلية” تنظم “ملتقى الأفكار والحلول الإبداعية”
محليات
انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة السكري بالرياض

انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة السكري بالرياض

منطقة الرياض
الاتحاد الأردني يدعو إلى التحقق من جنس لاعبة بالمنتخب الإيراني

الاتحاد الأردني يدعو إلى التحقق من جنس لاعبة بالمنتخب الإيراني

الرياضة
بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة

بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة

منطقة جازان
“عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)

“عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)

أبرز المواد

أمير الرياض: مدينة الأمير محمد بن سلمان ملهمة في تنمية القطاع غير الربحي

أمير الرياض: مدينة الأمير محمد بن سلمان ملهمة في تنمية القطاع غير الربحي
http://almnatiq.net/?p=1067175
المناطق- واس

قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظه الله –، على إعلانه إطلاق مشروع أول مدينة غير ربحية في العالم.

وأضاف أن إعلان سمو ولي العهد عن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم في الرياض يأتي امتداداً لما يوليه سموه -حفظه الله- من اهتمام ورعاية ودعم لكل ما يسهم في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز للأعمال التطوعية وتأهيل للقيادات الشابة لتسهم في مسيرة البناء والعطاء لهذا الوطن المبارك.

وأكد أن مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بما تضمه وبما تسعى إليه من أهداف ستشكل إضافة نوعية لمدينة الرياض، ومعززة لجوانب التنمية والإبداع والابتكار وجودة الحياة، وملهمة في تنمية القطاع غير الربحي وتقديم الإسهامات المجتمعية، وتشكيل بيئة جاذبة تعكس ما تقدمه المملكة وقيادتها الحكيمة من رؤى وإستراتيجيات لتحقيق مستقبل مشرق للمملكة والعالم، يسهم فيه أبناء هذا الوطن المعطاء.

وفي ختام تصريحه سأل سموه الله سبحانه أن يحفظ هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزه ونصره.

Advertisements

روابط ذات صلة

الأولى من نوعها في العالم.. 4 معلومات عن المدينة غير الربحية التي دشنها ولي العهد

الأولى من نوعها في العالم.. 4 معلومات عن المدينة غير الربحية التي دشنها ولي العهد
بأسعار منافسة.. الحقيل يعلن عن قرب طرح وحدات سكنية مميزة في الرياض (فيديو)

بأسعار منافسة.. الحقيل يعلن عن قرب طرح وحدات سكنية مميزة في الرياض (فيديو)
الحقيل: تمليك الأسر للمساكن على رأس أولويات الوزارة بتوجيهات ولي العهد

الحقيل: تمليك الأسر للمساكن على رأس أولويات الوزارة بتوجيهات ولي العهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*