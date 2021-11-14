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انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة السكري بالرياض

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برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات

برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات
http://almnatiq.net/?p=1067180
محررو المناطق

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “stc”، توفر وظائف للعمل بعدة مجالات في المركز الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة تتضمن مدير إدارة الموارد البشرية للقطاعات المؤسساتية، مدير حساب، ومدير شعبة إدارة التقارير.

ولفت إلى أن الوظائف تشمل أيضًا، كبير محللي الاعلام، ومشرف استخراج البيانات.

رابط التقديم:

وأشارت الشركة إلى أن التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (STC)، من خلال الرابط التالي: https://careers.stc.com.sa/#/jobs/jobResults/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/EXPERIENCED/expLevel

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