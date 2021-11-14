برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات

محررو المناطق

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “stc”، توفر وظائف للعمل بعدة مجالات في المركز الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة تتضمن مدير إدارة الموارد البشرية للقطاعات المؤسساتية، مدير حساب، ومدير شعبة إدارة التقارير.

ولفت إلى أن الوظائف تشمل أيضًا، كبير محللي الاعلام، ومشرف استخراج البيانات.

رابط التقديم:

وأشارت الشركة إلى أن التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (STC)، من خلال الرابط التالي: https://careers.stc.com.sa/#/jobs/jobResults/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/EXPERIENCED/expLevel