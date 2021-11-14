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“عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)

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“عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)

“عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067185
محررو المناطق

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، أن المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة.

وأوضح الربيعة خلال لقاء تلفزيوني، أن تلك المشروعات تبلغ قيمتها المالية 5 مليارات دولار.

وأعلن المركز، اليوم توزيع 3,654 حقيبة شتوية للمتضررين من الزلزال بمنطقة هرنائي في إقليم بلوشستان.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع الكسوة الشتوية في باكستان للعام 2021م.

 

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