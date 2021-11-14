احدث الأخبار

بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة
منطقة جازان
 “عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)
أبرز المواد
 برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات
أبرز المواد
 وزير الخارجية: إعادة العلاقات مع لبنان مرهونة بإنهاء هيمنة ميليشيات حزب الله
أبرز المواد
 أمير الرياض: مدينة الأمير محمد بن سلمان ملهمة في تنمية القطاع غير الربحي
أبرز المواد
 شاهد.. مُعلم يتبرع بكليته لأخته.. ويؤكد: “هي عندي بمقام أمي”
أبرز المواد
 هل يجوز تصفح جوال شخص دون إذنه؟.. رد حاسم من الشيخ “الماجد” (فيديو)
محليات
 بعد عامين من الانتظار.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها (فيديو)
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن سلطان يدشّن حملة اليوم العالمي للسكري بالحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 وفقا لرؤية المملكة 2030.. “التحلية” تنظم “ملتقى الأفكار والحلول الإبداعية”
محليات
 “الحياة الفطرية”: عقوبات الصيد الجائر تصل للسجن 10 سنوات وغرامة ضخمة (فيديو)
أبرز المواد
 تزوج عليها فعاقبته بشكل قاسي.. تفاصيل أغرب قضايا محكمة بريدة (فيديو)
أبرز المواد
بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة

بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة

منطقة جازان
“عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)

“عبدالله الربيعة”: المملكة تدعم أكثر من 1781 مشروعا في 69 دولة (فيديو)

أبرز المواد
برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات

برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات

أبرز المواد
وزير الخارجية: إعادة العلاقات مع لبنان مرهونة بإنهاء هيمنة ميليشيات حزب الله

وزير الخارجية: إعادة العلاقات مع لبنان مرهونة بإنهاء هيمنة ميليشيات حزب الله

أبرز المواد

بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة

بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة
http://almnatiq.net/?p=1067194
جازان ؛فضه عطيف:
حققت صحة منطقة جازان، نتائجا متقدمة ومتميزة في مؤشر رضى تجربة المرضى عن الخدمات الصحية خلال النصف الأول من العام 2021 م على مستوى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة المنتشرة في المملكة، والذي يعد من أهم المؤشرات الصادرة من وزارة الصحة، لكون نتائجه تعتمد وبشكل كلي على تقييم المرضى بأنفسهم بعد تلقيهم للخدمة في المنشأة الصحية.
ويؤكد ذلك حرص صحة جازان على الارتقاء بكافة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين وعبر كافة المراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في مختلف محافظات منطقة جازان

كما تؤكد النتائج التي حققتها صحة جازان في مؤشر رضى تجربة المريض عبر مختلف الخدمات الصحية، الجهود الحثيثة والمبذولة من المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم والذي يعمل على مدار الــ 24 ساعة على متابعة أداء المراكز الصحية والمستشفيات عند تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين ، وذلك من خلال غرفة المراقبة التي تضم على اكثر من 55 شاشة مزودة بأحدث البرامج الرقمية ، وتعمل على عرض نتائج أداء الأقسام العلاجية بالمستشفيات وكذلك أداء المراكز الصحية ، ومن ثم عرض هذه النتائج عبر لوحات البيانات والمؤشرات ، والتي تساعد من خلال هذه النتائج في اجراء الدراسات التحليلية من قبل المختصين ذو الكفاءة العالية من أبناء وبنات الوطن ، والتنبؤ لظهور المشكلات المستقبلية لا سمح الله ، ومن ثم عرضها على أصحاب القرار للمعالجة المباشرة .

وأسهمت جهود المركز في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية ، وذلك من خلال النتائج المتميزة التي تحققت عبر مؤشر رضى تجربة المريض  والصادرة عن وزارة الصحة ، إذ أوضحت نتائج هذا المؤشر النسب العالية التي تحققت في خدمات المراكز الصحية المنتشرة في مختلف ارجاء منطقة جازان ، إضافة الى خدمات مراكز الغسيل الكلوي ومركز النمو والسلوك وكذلك خدمات فحص ما قبل الزواج ، والرعاية الصحية المنزلية، والخدمات النفسية ، وخدمات الأشعة والتي حققت تميزا على مستوى مستشفيات وزارة الصحة .

Advertisements

روابط ذات صلة

2500 صورة في معرض “الكشافة بين الماضي والحاضر”.. معرض بمنطقة جازان 

2500 صورة في معرض “الكشافة بين الماضي والحاضر”.. معرض بمنطقة جازان 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء
الأرصاد تنبه من أتربة مثارة و هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

الأرصاد تنبه من أتربة مثارة و هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*