بالمؤشرات.. المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان يحقق نتائجا متقدمة

جازان ؛فضه عطيف:

حققت صحة منطقة جازان، نتائجا متقدمة ومتميزة في مؤشر رضى تجربة المرضى عن الخدمات الصحية خلال النصف الأول من العام 2021 م على مستوى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة المنتشرة في المملكة، والذي يعد من أهم المؤشرات الصادرة من وزارة الصحة، لكون نتائجه تعتمد وبشكل كلي على تقييم المرضى بأنفسهم بعد تلقيهم للخدمة في المنشأة الصحية.

ويؤكد ذلك حرص صحة جازان على الارتقاء بكافة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين وعبر كافة المراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في مختلف محافظات منطقة جازان

كما تؤكد النتائج التي حققتها صحة جازان في مؤشر رضى تجربة المريض عبر مختلف الخدمات الصحية، الجهود الحثيثة والمبذولة من المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم والذي يعمل على مدار الــ 24 ساعة على متابعة أداء المراكز الصحية والمستشفيات عند تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين ، وذلك من خلال غرفة المراقبة التي تضم على اكثر من 55 شاشة مزودة بأحدث البرامج الرقمية ، وتعمل على عرض نتائج أداء الأقسام العلاجية بالمستشفيات وكذلك أداء المراكز الصحية ، ومن ثم عرض هذه النتائج عبر لوحات البيانات والمؤشرات ، والتي تساعد من خلال هذه النتائج في اجراء الدراسات التحليلية من قبل المختصين ذو الكفاءة العالية من أبناء وبنات الوطن ، والتنبؤ لظهور المشكلات المستقبلية لا سمح الله ، ومن ثم عرضها على أصحاب القرار للمعالجة المباشرة .

وأسهمت جهود المركز في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية ، وذلك من خلال النتائج المتميزة التي تحققت عبر مؤشر رضى تجربة المريض والصادرة عن وزارة الصحة ، إذ أوضحت نتائج هذا المؤشر النسب العالية التي تحققت في خدمات المراكز الصحية المنتشرة في مختلف ارجاء منطقة جازان ، إضافة الى خدمات مراكز الغسيل الكلوي ومركز النمو والسلوك وكذلك خدمات فحص ما قبل الزواج ، والرعاية الصحية المنزلية، والخدمات النفسية ، وخدمات الأشعة والتي حققت تميزا على مستوى مستشفيات وزارة الصحة .