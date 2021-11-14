انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة السكري بالرياض

المناطق - فلاج الشعيفاني:

أكد مدير عام الشؤون الصحية بالرياض، الدكتور حسن الشهراني، حرص حكومة المملكة على دعم الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف للحفاظ على صحة الإنسان.

ونوه إلى مشاركة وزارة الصحة في المناسبات والفعاليات والأيام الوطنية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالصحة العامة.

جاء ذلك خلال افتتاحه الحفل الذي نظمته “صحة الرياض” بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة داء السكري لهذا العام 2021.

ولفت إلى أن الحملة الوطنية لمكافحة داء السكري لهذا العام 2021، تهدف للتوعية والتنبيه إلى مخاطر انتشار داء السكري وما ينجم عنه من مضاعفات ومشكلات صحية بالغة الخطورة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الوفود والمشاركين، وافتتاح المعرض المصاحب، مع ركن للكشف المبكر عن السكر وضغط الدم المرتفع.