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الاتحاد الأردني يدعو إلى التحقق من جنس لاعبة بالمنتخب الإيراني

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الاتحاد الأردني يدعو إلى التحقق من جنس لاعبة بالمنتخب الإيراني

الاتحاد الأردني يدعو إلى التحقق من جنس لاعبة بالمنتخب الإيراني
http://almnatiq.net/?p=1067197
المناطق ـ وكالات:

دعا الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاتحاد الآسيوي إلى التحقق من جنس لاعبة في المنتخب الإيراني للسيدات.

وطالب الاتحاد الأردني بالتحقق من أهلية مشاركة حارسة مرمى المنتخب الإيراني من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين.

ولفت إلى أن المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائي له سوابق في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات.

جاء ذلك بعد تعادل المنتخبين الإيراني والأردني بالنقاط بثلاث نقاط لكل منهما، وبالأهداف بعد فوز كل منهما على بنجلادش.

وتأهل المنتخب الإيراني للسيدات إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني.

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