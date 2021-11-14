“موارد حائل البشرية” تقيم برنامجا صحيا توعويا في اليوم العالمي للسكري

حائل - مشــعل المري

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة شؤون المرأة بمكتب العمل اليوم، الأحــد 09 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 14 نوفمبر 2021 م، برنامجاً بمناسبة اليوم العالمي للسكري ، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمنطقة فريح بن محمد العياد ومساعد المدير العام للتنمية أحمد الزامل ومساعد المدير العام للعمليات وياسر الدوش ومدير مكتب العمل الاستاذ صبر الشمري، وعدد كبير من منسوبي الفروع والمراكز الإيوائية التابعة لفرع الوزارة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ومحاضرة توعوية قدمتها الدكتورة سارة مصطفي من مجمع الأهلي الطبي بعنوان ( التوعية عن مخاطر داء السكري) وحيث بينت الأمراض المصاحبة له والغذاء المناسب وتأثيراته الجانبية والأدوية المخصصة لعلاجه و الحد من مضاعفاته” وإتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني وتم توزيع بروشورات توعوية وتثقيفية بهذه المناسبة.

فيما أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الأستاذ فريح العياد ان تفعيل مثل هذه البرامج التوعوية, التي تستهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين، والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري، وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري.

مقدمًا شكره وتقديره لإدارة شؤون المرأة الأستاذه جواهر السيف ولمجمع الأهلي الطبي ولسادة الحضور ولكل المشاركين .

وفي نهاية البرنامج تم تكريم جميع المشاركين في هذا البرنامج متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية .