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بعد حصوله على الجنسية.. د.محمد البقاعي: زوجتي بكت فرحا وسجدنا جميعا لله (فيديو)

بعد حصوله على الجنسية.. د.محمد البقاعي: زوجتي بكت فرحا وسجدنا جميعا لله (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067210
محررو المناطق

قال د.محمد البقاعي، الباحث والمحقق والمترجم، إنه بمجرد سماعه بخبر حصوله على الجنسية السعودية شعر بالأمان.

وقال البقاعي” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، اليوم الأحد: “زوجتي بكت فرحا وسجدنا جميعا لله.. والجنسية السعودية أمانة”.

وصدرت الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

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