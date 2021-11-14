بعد حصوله على الجنسية.. د.محمد البقاعي: زوجتي بكت فرحا وسجدنا جميعا لله (فيديو)

محررو المناطق

قال د.محمد البقاعي، الباحث والمحقق والمترجم، إنه بمجرد سماعه بخبر حصوله على الجنسية السعودية شعر بالأمان.

وقال البقاعي” خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، اليوم الأحد: “زوجتي بكت فرحا وسجدنا جميعا لله.. والجنسية السعودية أمانة”.

بعد حصوله على الجنسية السعودية..

د.محمد البقاعي (باحث ومحقق ومترجم): بمجرد سماعي الخبر شعرت بالأمان، وزوجتي بكت فرحا وسجدنا جميعا لله.. وهي أمانة الجنسية السعودية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/86MZTHo2dv — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 14, 2021

وصدرت الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.