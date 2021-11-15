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“الوطني للأرصاد”: ضباب على محافظتي الرايس وينبع

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“الوطني للأرصاد”: ضباب على محافظتي الرايس وينبع

“الوطني للأرصاد”: ضباب على محافظتي الرايس وينبع
http://almnatiq.net/?p=1067233
المناطق- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراته تدنيا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي اجواءبدأت الساعة الـ 3 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا.

في نفس السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غربًا وشمالية إلى شمالية شرقية شرقًا بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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