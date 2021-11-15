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“فعاليات توعوية صحية” في المدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للسكري

“فعاليات توعوية صحية” في المدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للسكري
http://almnatiq.net/?p=1067237
المناطق- واس:

نفذ فريق سواعد المدينة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة بالتعاون مع تجمع المدينة الصحي وأمانة المنطقة أمس فعاليات توعوية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام وذلك بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة.

واشتملت الفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري، على برامج تثقيفية وأركان صحية توعوية متعددة تُعنى بخدمة الزوار من مرضى السكري وغيرهم من خلال القياسات الحيوية كقياس الضغط والسكر والوزن وتقديم النصائح والإرشادات الصحية عبر فريق طبي متخصص في هذا المجال.

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