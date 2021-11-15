مقطع فيديو يفضح غضب رونالدو تجاه مدرب البرتغال بعد هزيمة صربيا

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أظهرت لقطات مصورة غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من فشل المنتخب البرتغالي من التأهل المباشر إلى كأس العالم المقبلة في قطر 2022، عقب الخسارة من صربيا.

وبحسب مقطع فيديو رصد الواقعة، فإن الدون غضب بشدة من مدرب منتخب بلاده فيرناندو سانتوس، ودخل معه في معاتبة عقب المباراة خلال اقتراب الأخير منه لمصافحته.

وظهر رونالدو في المقطع وهو يتحدث ويشير إليه بعدم الرضا عن أحداث المباراة، علما بأن البرتغال لا تزال أمامها الفرصة للتأهل إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يخوض منتخب البرتغال، الملحق الأوروبي في مارس المقبل بعد إنهائه التصفيات في المركز الثاني بمجموعته بعد صربيا التي حققت فوزا ثمينا على الدون ورفاقه بهدفين مقابل هدف واحد.

Ronaldo não pareceu muito contente com Fernando Santos. pic.twitter.com/f9RU1SyQwg — B24 (@B24PT) November 14, 2021