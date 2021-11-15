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“إندبندنت تركيا”: زيارة مرتقبة لولي عهد أبو ظبي لتركيا

“إندبندنت تركيا”: زيارة مرتقبة لولي عهد أبو ظبي لتركيا

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“إندبندنت تركيا”: زيارة مرتقبة لولي عهد أبو ظبي لتركيا

“إندبندنت تركيا”: زيارة مرتقبة لولي عهد أبو ظبي لتركيا
http://almnatiq.net/?p=1067261

ذكرت صحيفة “اندبندنت تركيا”، أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد سيلتقي قريباً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن اللقاء سيتناول العديد من الملفات من بينها التعاون التجاري، حيث سيشرح للرئيس التركي خلال الزيارة المرتقبة أهمية أن تستثمر تركيا في هذا المحور الاماراتي الايراني التركي (محور الشارقة – مارسين) للبضائع الاماراتية او المعاد تصديرها عبر الامارات.

وبحسب المصادر، سيمثل الاقتصاد أهم موضوع في حقيبة محمد بن زايد، ومن أبرز البنود التي ستتم مناقشتها فتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر عبر إيران من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر وملفات ليبيا وسوريا واليمن والاتهامات المتبادلة بالتجسس وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

 

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