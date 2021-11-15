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“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع

“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع

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“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع

“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع
http://almnatiq.net/?p=1067272

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من تكون سحب رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٢ ظهرا تستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً.

 

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غربًا وشمالية إلى شمالية شرقية شرقًا بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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