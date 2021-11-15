“الحصيني” يحذر من استخدام التكييف هذه الأيام: “لا يدركون ضرره”

محررو المناطق:

حذر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات” المناخية، من استخدام التكييف هذه الأيام، مؤكدا أن ذلك مضر جدا لمن لديه حساسية.

وقال الحصيني، عبر حسابه على “تويتر”، إنه مع الأسف لا يزال الكثير لا يدركون ضرر التكييف هذه الأيام، مشيرا إلى أن مكيفات البيوت والمساجد أصبحت باردة جدا.

وأضاف باحث الطقس: “الجلوس تحت أديم السماء في مكان مكشوف في الليل مضرة للجسم، خاصة لمَن لديه حساسية، والسبب في ذلك يرجع إلى نزول الهواء الذي يميل للبرودة على الأجسام مما قد يؤذيها”. وتابع: “حتى الآن الأجسام لم تتعوّد على ذلك”.