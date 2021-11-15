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استشاري يكشف عن الأمراض النفسية التي قد تصيب مشاهير مواقع التواصل (فيديو)

استشاري يكشف عن الأمراض النفسية التي قد تصيب مشاهير مواقع التواصل (فيديو)

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استشاري يكشف عن الأمراض النفسية التي قد تصيب مشاهير مواقع التواصل (فيديو)

استشاري يكشف عن الأمراض النفسية التي قد تصيب مشاهير مواقع التواصل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067330

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، أن بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قد يصابون بأمراض نفسية جراء الهوس بالشهرة.

وأكد في لقاء مع “الإخبارية” أن من بين هذه الأمراض الاضطرابات في الشخصية حيث يقومون بأفعال مستفزة للمشاهد، من أجل الوصول للشهرة

وأضاف أنهم قد يصابون بالذعر والهلع في حال عدم تسليط الضوء عليهم، لافتاً إلى أنهم يستغلون من حولهم بمن فيهم الأهل لاستمرار الشهرة مع تعمد الكذب أحياناً.

 

 

 

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