تعرف على المناطق المتأثرة بالحالة المطرية اليوم بالمملكة

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محررو المناطق:

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ستؤثر على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح المسند، عبر حسابه على موقع تويتر، أن “الحالة المطرية ستؤثر على أجزاء من مناطق مكة والحدود الشمالية وشرقي منطقتي الجوف وحائل وحفرالباطن، وربما تمتد إلى الزلفي والقصيم”.

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم.

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