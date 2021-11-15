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حصول 7 مراكز صحية في بيشة على شهادة اعتماد سباهي

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حصول 7 مراكز صحية في بيشة على شهادة اعتماد سباهي

حصول 7 مراكز صحية في بيشة على شهادة اعتماد سباهي
http://almnatiq.net/?p=1067339
المناطق- واس:

حصلت 7 مراكز للرعاية الصحية الأولية ببيشة على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) وهي (الحازمي _ القوباء _ الحيفة _ الغفرات – صمخ _ المخطط2 _ الحرف).

وأوضحت صحة بيشة أن اعتماد المراكز تم بناءً على تطبيق المعايير الوطنية لاعتماد المنشآت الصحية ومنها تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتطبيق معايير الأمن والسلامة، وتطبيق المتطلبات الأساسية للسلامة، لافتةً الانتباه إلى أن هذه المراكز انضمت إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة بصحة بيشة وعددها 14 مركز صحي.

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