إجراء أكثر من 4 آلاف فحص مخبري في بنك الدم المركزي بصحة حائل

المناطق- واس:

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل “4858” فحص مخبري للمتبرعين بالدم، وذلك خلال شهر أكتوبر 2021م كما تم صرف “360” وحدة دم منقولة لمستشفيات المنطقة، إضافةً إلى إستقبال “197” متبرع بالدم، وكذلك تم تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

ويستقبل بنك الدم المركزي المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساء، حيث أشارت صحة حائل أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م، بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير عدد من الأجهزة المخبرية الحديثة.