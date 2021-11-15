جامعة نجران تنفذ 3 دورات تثقيفية للمجتمع بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري

المناطق- واس:

نفذت جامعة نجران ممثلة في لجنة خدمة المجتمع بكلية التربية أمس، ثلاث دورات تثقيفية للمجتمع “عن بعد”، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري.

وتناولت الدورة الأولى مرض السكري، أعراضه، ومسبباته، وأنواعه، وكيفية اكتشافه مبكراً، وطرق علاجه، ودور الحمية الغذائية في الحد من مضاعفاته على المدى البعيد، فيما عرفت الدورة الثانية سكر الحمل، وطرق الوقاية والعلاج، وكيفية التعامل السليم معه لمنع تطوره إلى حالة مرضية مزمنة.

وتضمنت الدورة الثالثة التعريف بمرض السكري عند الأطفال، وماهيته، وطرق التعامل معه، وكيفية التعرف على مدى الاستجابة العلاجية عند المصابين به، فضلًا عن دور الأسرة التوجيهي والرقابي في التخفيف من مضاعفاته.