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صرخات “معنفة خميس” تشعل تويتر.. و”العنف الأسري” يتدخل (فيديو)

صرخات “معنفة خميس” تشعل تويتر.. و”العنف الأسري” يتدخل (فيديو)

أبرز المواد

صرخات “معنفة خميس” تشعل تويتر.. و”العنف الأسري” يتدخل (فيديو)

صرخات “معنفة خميس” تشعل تويتر.. و”العنف الأسري” يتدخل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067374

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مقطع فيديو تداوله مستخدمون على موفع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على نطاق واسع، يوثق صرخات معنفة مدينة خميس مشيط.

وفي وقت سابق، علق مغردون على مطقع فيديو يرصد تعنيف سيدة في خميس مشيط، مؤكدين أن الضحية تعاني من تعنيف ‏زوجها، مطالبين مركز بلاغات العنف الأسري بإنقاذها.

وعلى الفور، تفاعل حساب المركز عبر موقع “تويتر”، وكتب يقول: “نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل ‏معنا عبر الرسائل الخاصة”.

يشار إلى أن ‏مفهوم العنف الأسري، هو تعرض الشخص لأي شكل من أشكال العنف والتي تتمحور حول أنواع العنف وهي: الجسدي – النفسي – ‏اللفظي – الجنسي – الإهمال – الاستغلال، مركز بلاغات العنف الأسري.

 

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