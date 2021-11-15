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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية

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“تقنية عرعر” تفتح باب القبول في عدد من الاختصاصات

“تقنية عرعر” تفتح باب القبول في عدد من الاختصاصات

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“الوطني للأرصاد” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة

“الوطني للأرصاد” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة

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الكويت: وقف تحويل أموال التبرعات الخيرية إلى لبنان

الكويت: وقف تحويل أموال التبرعات الخيرية إلى لبنان
http://almnatiq.net/?p=1067390

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية وقف تحويل أموال التبرعات الخيرية للبنان لتنضم إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات إليها.

وذكرت مصادر ، أن وزارة الشؤون تلقت أخيراً مخاطبة من الخارجية الكويتية بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، عبر منظومة العمل الإنساني التابعة لها؛ لعدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي- وفقاً لـ”الجريدة”

الجدير ذكره، أن دولة الكويت قد أعلنت سحب سفيرها من لبنان، اعتراضاً على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول المملكة

 

 

 

 

 

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