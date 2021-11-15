الكويت: وقف تحويل أموال التبرعات الخيرية إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية وقف تحويل أموال التبرعات الخيرية للبنان لتنضم إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات إليها.

وذكرت مصادر ، أن وزارة الشؤون تلقت أخيراً مخاطبة من الخارجية الكويتية بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، عبر منظومة العمل الإنساني التابعة لها؛ لعدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي- وفقاً لـ”الجريدة”

الجدير ذكره، أن دولة الكويت قد أعلنت سحب سفيرها من لبنان، اعتراضاً على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول المملكة