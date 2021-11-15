أبها تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 10° مئوية

محررو المناطق:

تربعت مدينة أبها على عرش قائمة أقل مدن المملكة حرارة ليلة الإثنين، حيثُ سجلت 10 درجات مئوية (الصغرى)، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى بالمدينة 22°م.

وسيكون الطقس في المدينة، نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 22°م وهي مشابهة ليوم أمس، سيكون الطقس ليلاً ضبابياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 10°م وهي مشابهة لليلة أمس.

وجاءت درجات الحرارة العظمي في مناطق المملكة كالتالي: جدة 30 درجة، ومكة المكرمة 32 درجة، المدنية المنورة 30 درجة، الدمام 28 درجة، الطائف 22 درجة، حفر الباطن 28 درجة، والشفا 28، وجازان 32، والرياض 28 درجة، والأحساء 29 درجة، والطائف 22 درجة، والرياض 28 درجة، وتبوك 22 درجة، والقريات 23 درجة، والقصيم 29 درجة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غربًا وشمالية إلى شمالية شرقية شرقًا بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.