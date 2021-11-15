5 نصائح من المرور لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار (فيديو)

محررو المناطق:

نشر حساب المرور، مقطع فيديو يوضح الإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار.

وقال حساب المرور على تويتر: “لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار”.

وجاءت الإرشادات كالتالي: “إبدأ بتشغيل مساحات الزجاج، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى، في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه، تمهل وخفف السرعة، وتجنب برك وتجمعات المياه”.

لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار. ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/e4W1F1LIJt — المرور السعودي (@eMoroor) November 15, 2021