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5 نصائح من المرور لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار (فيديو)

5 نصائح من المرور لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1067403
محررو المناطق:

نشر حساب المرور، مقطع فيديو يوضح الإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار.

وقال حساب المرور على تويتر: “لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار”.

وجاءت الإرشادات كالتالي: “إبدأ بتشغيل مساحات الزجاج، واترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى، في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه، تمهل وخفف السرعة، وتجنب برك وتجمعات المياه”.

 

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