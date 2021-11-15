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بدءاً من اليوم.. الحكومة المصرية تعلن منع الموظفين غير الملقحين من دخول كافة القطاعات

بدءاً من اليوم.. الحكومة المصرية تعلن منع الموظفين غير الملقحين من دخول كافة القطاعات
http://almnatiq.net/?p=1067404

بدأت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، تطبيق قرار منع دخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة، لم يتلق لقاح كورونا، إلى مكان عمله.

كما أعلنت الحكومة المصرية كذلك، أنه بداية من الأول من ديسمبر المقبل، سيتم تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اليوم آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعة والموظفين، وغير مسموح لهم بدخول الجامعة أو مكان العمل، إلا بتقديم شهادة تثبت حصولهم على الجرعة الأولى على الأقل.

 

 

 

 

 

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