احدث الأخبار

متوفر في كل منزل.. نوع من الأطعمة يخفض “الكوليسترول” ويحمي الجسم من الأمراض الشتوية
أبرز المواد
 تنفيذ 4846 زيارة منزلية للمرضى في عسير
منطقة عسير
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية
منطقة مكة المكرمة
 “تقنية عرعر” تفتح باب القبول في عدد من الاختصاصات
منطقة الحدود الشمالية
 “الوطني للأرصاد” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة
أبرز المواد
 أبها تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 10° مئوية
أبرز المواد
 الكويت: وقف تحويل أموال التبرعات الخيرية إلى لبنان
أبرز المواد
 صرخات “معنفة خميس” تشعل تويتر.. و”العنف الأسري” يتدخل (فيديو)
أبرز المواد
 بدءاً من اليوم.. الحكومة المصرية تعلن منع الموظفين غير الملقحين من دخول كافة القطاعات
دولي
 توسعة معرض الدفاع العالمي بعد أن فاق الطلب حجم المساحات المعروضة
أبرز المواد
 الشيخ “الخثلان”: على الهيئات الشرعية للمصارف الكشف على نسب التطهير للعملاء (فيديو)
أبرز المواد
 “تعليم الرياض” يحث الطلاب على المشاركة في مسابقة “بيبراس” للمعلوماتية
منطقة الرياض
متوفر في كل منزل.. نوع من الأطعمة يخفض “الكوليسترول” ويحمي الجسم من الأمراض الشتوية

متوفر في كل منزل.. نوع من الأطعمة يخفض “الكوليسترول” ويحمي الجسم من الأمراض الشتوية

أبرز المواد
تنفيذ 4846 زيارة منزلية للمرضى في عسير

تنفيذ 4846 زيارة منزلية للمرضى في عسير

منطقة عسير
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية

منطقة مكة المكرمة
“تقنية عرعر” تفتح باب القبول في عدد من الاختصاصات

“تقنية عرعر” تفتح باب القبول في عدد من الاختصاصات

منطقة الحدود الشمالية

متوفر في كل منزل.. نوع من الأطعمة يخفض “الكوليسترول” ويحمي الجسم من الأمراض الشتوية

متوفر في كل منزل.. نوع من الأطعمة يخفض “الكوليسترول” ويحمي الجسم من الأمراض الشتوية
http://almnatiq.net/?p=1067419

كشفت دراسة طبية حديثة عن الفوائد الصحية العديدة  لـ”الثوم” خاصة في فصل الشتاء.

ووفقاً لـ” العربية .نت”، فإن “الأليسين”، وهو مركب حيوي رئيسي في الثوم، له العديد من الفوائد العلاجية كمضاد للأكسدة وللميكروبات والفيروسات. وينشط الأليسين بشكل أساسي عند تقطيع الثوم أو سحقه، وفيما يلي أهم 7 فوائد صحية لتناول “الثوم”.

 

  1. يحارب السعال والبرد

 

ذكرت دراسة علمية أن الثوم له خصائص قوية مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات. يمكن أن تساعد هذه الخصائص على محاربة مسببات أمراض البرد والسعال التي تكون مرتفعة خلال فصل الشتاء. يتم تناول الثوم بشكل أساسي كتوابل ويضاف إلى الأطعمة، ولكن يستخدمه البعض في شكل مكملات غذائية لتعزيز المناعة في علاج والوقاية من نزلات البرد والسعال.

 

  1. يقوي المناعة

 

يرجح العلماء أن الثوم يتميز بتأثيرات مناعية، حيث إن مركب الأليسين يساعد في الحفاظ على التوازن في جهاز المناعة. ويقول الخبراء إن درجات الحرارة الباردة خلال الشتاء تميل إلى قمع جهاز المناعة وتسمح لمسببات الأمراض بغزو الجسم بسهولة، ومن ثم فإن تعزيز الأليسين لإنتاج خلايا الدم البيضاء بجسم الإنسان يسهم بفاعلية في قمع السيتوكينات الالتهابية والمساعدة في تعزيز المناعة والقضاء سريعًا على العوامل المسببة للأمراض.

 

  1. يمنح الدفء للجسم

 

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل في القلب والجهازين الهضمي والتنفسي وربما تؤدي إلى الوفاة. تساعد خصائص الثوم النفاذة في زيادة درجة حرارة الجسم. كما أن الثوم يفيد كمطهر للدم ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين إنتاج الدم، مما يساعد مرة أخرى في زيادة درجة حرارة الجسم وتوفير الدفء.

 

  1. يقاوم الحساسية الشتوية

 

ذكرت دراسة علمية أن هناك تأثيرات مضادة للحساسية في بعض أنواع الثوم المعالجة خصيصًا لأغراض علاجية. تقول الدراسة إن أسيتات الإيثيل في الثوم الأسود لها تأثيرات مضادة للحساسية يمكن أن تساعد في قمع إطلاق بيتا هيكسوسامينيداز وTNF-α وبالتالي تمنع تفاعلات الحساسية المناعية مثل الربو الذي تزداد شدته عادة خلال فصل الشتاء.

 

  1. يسيطر على مستويات الكوليسترول

 

ذكر فريق من الباحثين أن زيادة مستويات الكوليسترول في الدم من بين عوامل الخطر المحتملة لأمراض القلب في فصل الشتاء. ورجح الباحثون أن يرجع السبب إلى تناول مزيد من الأطعمة وقلة الأنشطة البدنية شتاءً. يميل البعض إلى زيادة كميات ومحتويات وجباتهم الغذائية للتعامل مع درجة الحرارة الباردة المحيطة، كما أنه يتم تقليل الأنشطة البدنية في الهواء الطلق، مما يؤدي إلى تفاقم الكوليسترول في الجسم. يساعد الثوم على خفض نسبة الكوليسترول إلى حد كبير والحفاظ على صحة القلب بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

 

  1. يحسن الهضم والتمثيل الغذائي

 

يقول الخبراء إنه عندما تتعرض أجسامنا لدرجة حرارة باردة لمدة أطول، فإنها تميل إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم، بما يشمل الهضم للحفاظ على الطاقة والحرارة. يعد الثوم أحد أهم العلاجات الشعبية، التي يمكن أن تساعد في تنظيم الهضم ومنع المشاكل المتعلقة به، بالإضافة إلى تحسين التمثيل الغذائي في الجسم لتسهيل عملية الهضم.

 

  1. يمنع وجع الأسنان

 

يميل الشتاء إلى التسبب في الكثير من مشاكل الفم واللثة، لأن انخفاض درجة الحرارة في موسم الشتاء يمكن أن يؤدي إلى تقليل تدفق الدم ويزيد الضغط في أعصاب الفم، وبالتالي يؤدي إلى ألم الأسنان. يمكن أن تساعد نفاذية الثوم في زيادة تدفق الدم إلى مناطق الأسنان بينما قد يقلل نشاطه المضاد للالتهابات من الألم والتورم. ويساعد الثوم أيضًا في تقليل مخاطر التهاب اللثة وتسوس الأسنان بسبب وجود الأليسين.

 

 

 

 

Advertisements

روابط ذات صلة

استشاري قلب يكشف عن النسبة المثالية للكوليسترول الضار بالجسم

استشاري قلب يكشف عن النسبة المثالية للكوليسترول الضار بالجسم
خبيرة تغذية: وجبتان لديهما مفعول السحر ضد الكوليسترول وضغط الدم

خبيرة تغذية: وجبتان لديهما مفعول السحر ضد الكوليسترول وضغط الدم
لمنع الإصابة بأمراض القلب.. نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول

لمنع الإصابة بأمراض القلب.. نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*