“الوطني للأرصاد” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة

نشر حساب المركز الوطني للأرصاد، إنفوجرافا سلط فيه الضوء على المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة، اليوم الإثنين.
وبحسب الإنفوجراف، فإن المناطق المتأثرة هي، حائل: (بقاء الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، كذلك الحدود الشمالية: (طريف، عرعر، رفحاء)، وأيضا الجوف: (القريان، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل)، إضافة إلى، القصيم: (بريدة، عنبرة، الرس، البكيرية، ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية: (حفر الباطن، الخفجي)، وأخيرا شمال منطقة الرياض: (شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط).
وأوضح الوطني للإرصاد، أن نوع الحالة هي أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتأثيرات مصاحبة، مثل زخات من البرد، وجريان السيول، ورياح نشطة مثيرة الأتربة والغبار.
اليوم #الإثنين المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا #أجوائنا_في_صورة pic.twitter.com/hhLG2r0eB6
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) November 15, 2021
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