أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية

المناطق- واس:

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر منصة “امتثال”، وحررت 856 مخالفة خلال الفترة من 28 /3/ 2021م إلى 31 /10/ 2021م.

وحصلت بلدية المعابدة الفرعية على المركز الأول على مستوى 14 بلدية فرعية ومرتبطة بالعاصمة المقدسة في إجمالي الزيارات بأكثر من 35 ألف زيارة ميدانية، وجاءت بلدية بحرة الفرعية في المركز الثاني بتنفيذ 19 ألف زيارة، كما حصلت بلدية المسفلة على المركز الثالث، وبلدية محافظة الجموم على المركز الرابع، وبلدية الشوقية على المركز الخامس بتنفيذ أكثر من 18 ألف زيارة.

وأوضحت وكالة البلديات بالأمانة تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية وأسواق النفع العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق الامتثال المأمول للاشتراطات البلدية عبر برنامج الامتثال البلدي، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية للوقاية من فيروس “كورونا”، إلى جانب اشراك المجتمع في عملية التوعية بأهمية الالتزام واتباع الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة، وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الفرد والمجتمع.

ودعت الأمانة العاملين في المنشآت والأسواق أو المتسوقين إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الضوابط والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظاً على النجاحات المتحققة، ومن أجل سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، كما طالبت الجميع بالمبادرة بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على رقم البلاغات (940) الذي يعمل على مدار الساعة.