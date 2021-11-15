احدث الأخبار

تنفيذ 4846 زيارة منزلية للمرضى في عسير
منطقة عسير
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية
منطقة مكة المكرمة
 “تقنية عرعر” تفتح باب القبول في عدد من الاختصاصات
منطقة الحدود الشمالية
 “الوطني للأرصاد” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة
أبرز المواد
 أبها تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 10° مئوية
أبرز المواد
 الكويت: وقف تحويل أموال التبرعات الخيرية إلى لبنان
أبرز المواد
 صرخات “معنفة خميس” تشعل تويتر.. و”العنف الأسري” يتدخل (فيديو)
أبرز المواد
 بدءاً من اليوم.. الحكومة المصرية تعلن منع الموظفين غير الملقحين من دخول كافة القطاعات
دولي
 توسعة معرض الدفاع العالمي بعد أن فاق الطلب حجم المساحات المعروضة
أبرز المواد
 الشيخ “الخثلان”: على الهيئات الشرعية للمصارف الكشف على نسب التطهير للعملاء (فيديو)
أبرز المواد
 “تعليم الرياض” يحث الطلاب على المشاركة في مسابقة “بيبراس” للمعلوماتية
منطقة الرياض
 كلية التقنية بوادي الدواسر تحدد موعد بدء القبول للفصل التدريبي الثاني
منطقة الرياض
تنفيذ 4846 زيارة منزلية للمرضى في عسير

تنفيذ 4846 زيارة منزلية للمرضى في عسير

منطقة عسير
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية

منطقة مكة المكرمة
“تقنية عرعر” تفتح باب القبول في عدد من الاختصاصات

“تقنية عرعر” تفتح باب القبول في عدد من الاختصاصات

منطقة الحدود الشمالية
“الوطني للأرصاد” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة

“الوطني للأرصاد” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة

أبرز المواد

تنفيذ 4846 زيارة منزلية للمرضى في عسير

تنفيذ 4846 زيارة منزلية للمرضى في عسير
http://almnatiq.net/?p=1067428
المناطق- واس:

نفّذت صحة عسير 4846 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2021م، حيث استفاد منها 3725 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج، وذلك عبر 50 فريق طبي.

وأوضحت صحة عسير، أنه تم تنفيذ 131 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم وذلك خلال نفس الفترة، إضافةً إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مُدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم، وفقاً لمعايير معتمدة.

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية، وفقاً لاحتياج المريض.

Advertisements

روابط ذات صلة

“الهلال الأحمر” يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لفتيات واقعة الدهس بخميس مشيط

“الهلال الأحمر” يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لفتيات واقعة الدهس بخميس مشيط
أمير عسير يدشن مركزا صحيا وفق الكود العمراني لتطوير الهيئة

أمير عسير يدشن مركزا صحيا وفق الكود العمراني لتطوير الهيئة
لحظة اصطدام “جيب شاص” بمركبة مسرعة في عسير.. مصرع السائق وإصابة آخر (فيديو)

لحظة اصطدام “جيب شاص” بمركبة مسرعة في عسير.. مصرع السائق وإصابة آخر (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*