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 اليوم.. انطلاق ندوة “التحلية” لتعزيز استدامة التميز في الأداء المؤسسي
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اليوم.. انطلاق ندوة “التحلية” لتعزيز استدامة التميز في الأداء المؤسسي

اليوم.. انطلاق ندوة “التحلية” لتعزيز استدامة التميز في الأداء المؤسسي
http://almnatiq.net/?p=1067447

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الاثنين، أعمال الندوة الافتراضية لتعزيز استدامة التميز في الأداء المؤسسي، التي تُقيمها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمشاركة نخبة من المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز ثقافة التميز في الأداء المؤسسي ودعم الجهود المبذولة لتطبيق وتبني المعايير العالمية.

وتناقش الندوة أثر التميز المؤسسي في رفع مستويات الأداء، وفاعلية التخطيط الإستراتيجي ودوره في رفع جودة النتائج، إضافة إلى الدور المحوري للتميز المؤسسي في استدامة الأعمال والنتائج، علاوةً على الإسهام الفاعل للتميز المؤسسي بممارساته الحديثة ونماذجه الابتكارية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الندوة إلى التمكين وبناء القدرات وفق أفضل المعايير العالمية وتعزيز القيم المؤسسية لدى القطاعات والإدارات المختلفة، والإسهام في تحقيق رسالة (التحلية) الهادفة لتلبية الاحتياج المائي بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي وبيئي، فضلاً عن تعزيز بيئة الإبداع والابتكار، ومن ثَم الإسهام في رفع الكفاءة والموثوقية لمنظوماتها الإنتاجية العاملة.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حصلت على شهادة الاعتراف بالتميز “R4E” من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، ونالت تقييماً عالمياً “4 نجوم” نتيجةً لالتزامها بأعلى معايير التميز المؤسسي، حيث تم تصنيفها -حسب المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة- الجهة الأولى على مستوى المملكة التي تحصل على هذه الشهادة في قطاع الخدمات والطاقة في العام 2020

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