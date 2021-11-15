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تقنية الأحساء تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب

تقنية الأحساء تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب
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http://almnatiq.net/?p=1067450

حصلت الكلية التقنية بالأحساء على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب لمدة 3 سنوات حتى يونيو من عام 2024م ، بعد أن استوفت الكلية جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني ” مسار”.

وسلم نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب و الجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق شهادة الاعتماد لعميد الكلية التقنية بالأحساء صالح بن ناصر الرزيحان بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد في حفل أقيم بهذه المناسبة في القاعة المتعددة الأغراض بمشاركة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات ، حيث قدم المرزوق تهنئته لكلية الأحساء لتحقيق هذا الانجاز الغير مستغرب في ظل وجود إدارة متمكنة تعمل بخطط واستراتيجيات وسياسات وأهداف تسعى لتحقيقها، وأضاف آل مرزوق بأن الاعتماد سيكون داعم لمواصلة تطوير عمليات الكلية من خلال تطبيق معاييــر الاعتماد بمـا يعـزز كفـاءة التدريـب والارتقاء بنواتــجه للمنافســة فــي سوق العمل وفق رؤيـة المملكـة 2030 من خلال التحفيز الكلي و بمشــاركة أصحــاب المصلحــة نحـو تبنّي سياسـات ونظـم تعـزز كفـاءة رأس المـال البشـري لتحقيـق القـدرة التنافسـية والجـودة والمرونـة والشفافية

مؤكداً بأن هذا الإنجاز يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ونقل المرزوق تهنئة معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد لتحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه أشار عميد الكلية صالح الرزيحان بأن هذا الإنجاز يجير لجميع منسوبي الكلية ويعد تتويجاً لجهودهم المتواصلة ، والحرص الدائم على التحسين المستمر والارتقاء في مستوى الجودة للارتقاء بالعملية التدريبية، كما قدم الرزيحان شكره لعميد الكلية السابق سعد اليمني لجهوده الكبيرة خلال فترة عمادته لحصول الكلية على هذا الاعتماد حيث استوفت الكلية شروط الاعتماد وزيارة فريق الخبراء المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد ، وسبقتها زيارات عديدة للتأكد من جاهزية الكلية واكتمال خططها وسياساتها وإجراءاتها المؤسسية والأكاديمية .

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