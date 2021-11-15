بلدية الخبر تنذر 28 عربة “فود ترك” في العليا بعد رصد عدد من الملاحظات

أنذرت بلدية محافظة الخبر أكثر من 28 من عربات بيع الأطعمة المتنقلة ” فود ترك ” بحي العليا، وذلك في إطار حرص البلدية للتأكد من نظامية عملها حسب الاشتراطات المحددة للعربات المتنقلة وجهودها في تنظيم منطقة ” فود ترك ” بالعليا.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي أنه تم رصد عدد من الملاحظات منها وجود أكثر من 28 عربة مخالفة وعدم عملها وتشغيلها منذ فترة طويلة والقيام بحجز مواقع دون الاستفادة منها أو إتاحة الفرصة لأشخاص أخرين بالاستفادة من الموقع مما تطلب إعطاء مهلة لهم لتشغيلها أو إزالتها.

وأكد المهندس مشعل الحربي حرص بلدية الخبر على دعم الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل تعزز من هذا النشاط ووضعها ضمن الإطار التنظيمي وبما لا يتعارض مع مكانة الخبر الاقتصادية والتجارية والسياحية، لافتا أن البلدية قامت بمنح التصاريح في أماكن متعددة وذات أهمية ويحيط بها مساحات شاسعة لوقوف المركبات وقربها من الأماكن العامة والمواقع السياحية، وتلك التي تستضيف فعاليات مجتمعية وأنشطة ترفيهية مختلفة، مؤكدا إن هذه الخطوة تسهم في تنويع طرق تقديم الخدمات للمستهلكين وتنظم عمل العربات المتنقلة عبر منحها التراخيص بعد التأكد من استيفائها المتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية، لافتا الى أن بلدية الخبر تتلقى بشكل مستمر طلبات منح الترخيص لمركبات الأطعمة والمشروبات المتنقلة.