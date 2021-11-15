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أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا

أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا

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أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا

أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا
http://almnatiq.net/?p=1067465

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مضيفا أنهم سيستمرون في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقبل نحو أسبوع، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالته إلى أمير دولة الكويت.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعيد تعيينه في المنصب، في ديسمبر 2020، بقرار أميري، بعدما قدم استقالته في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.

وفي ديسمبر 2020، أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم، في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحا، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضوا.

 

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