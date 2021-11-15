احدث الأخبار

“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ48
أبرز المواد
 قبل الاختبارات.. تنويه هام من “التعليم” للطلاب وأولياء الأمور
أبرز المواد
 أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا
أبرز المواد
 كلب يهاجم فنانة مصرية أمام منزلها (فيديو)
أبرز المواد
 تعليم تبوك يكمل استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 بلدية الخبر تنذر 28 عربة “فود ترك” في العليا بعد رصد عدد من الملاحظات
المنطقة الشرقية
 تقنية الأحساء تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب
المنطقة الشرقية
 اليوم.. انطلاق ندوة “التحلية” لتعزيز استدامة التميز في الأداء المؤسسي
محليات
 نائب زعيم “داعش” يروي تفاصيل جديدة بشأن كيف تم مهاجمة الجيش العراقي في عام 2014
أبرز المواد
 5 نصائح من المرور لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار (فيديو)
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.. الأربعاء
أبرز المواد
 متوفر في كل منزل.. نوع من الأطعمة يخفض “الكوليسترول” ويحمي الجسم من الأمراض الشتوية
أبرز المواد
“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ48

“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ48

أبرز المواد
قبل الاختبارات.. تنويه هام من “التعليم” للطلاب وأولياء الأمور

قبل الاختبارات.. تنويه هام من “التعليم” للطلاب وأولياء الأمور

أبرز المواد
أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا

أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا

أبرز المواد
كلب يهاجم فنانة مصرية أمام منزلها (فيديو)

كلب يهاجم فنانة مصرية أمام منزلها (فيديو)

أبرز المواد

“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ48

“حساب المواطن” يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ48
http://almnatiq.net/?p=1067472

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 48 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: ca.gov.sa

وأودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

 

 

Advertisements

روابط ذات صلة

“حساب المواطن” يكشف تفاصيل الدفعة الـ48 لدعم المستفيدين

“حساب المواطن” يكشف تفاصيل الدفعة الـ48 لدعم المستفيدين
توضيح جديد من “حساب المواطن” حول إيداع مستحقات دعم نوفمبر

توضيح جديد من “حساب المواطن” حول إيداع مستحقات دعم نوفمبر
حساب المواطن يعلن صرف الدفعة الـ48 للمستفيدين عن شهر نوفمبر 2021

حساب المواطن يعلن صرف الدفعة الـ48 للمستفيدين عن شهر نوفمبر 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*