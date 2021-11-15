تعرف على طريقة تقديم طلب “إلغاء الإبعاد والترحيل” من المملكة

محررو المناطق:

كشفت المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، كيفية قيام المقيم في المملكة الذي صدر بشأنه عقوبة تستوجب الإبعاد والترحيل، بـ “تقديم طلب إلغاء الإبعاد والترحيل”.

وأوضحت المنصة الوطنية، متطلبات وشروط حذف السابقة أو التقدم بطلب إلغاء القرار بعد الرفع للجهة، عن طريق الالتزام بعدد من المتطلبات.

وجاءت المتطلبات- بحسب المنصة- كالتالي: على المقيم التسجيل للطلب إلغاء ترحيل إلكترونياً ﻓﻲ موقع الإمارة علي الإنترنت. وتقديم المبعد إقرار وتعهد بخصوص ما صدر منه ونتج عنه الإبعاد بالالتزام بالقوانين وتطبيق اللوائح. وويقوم صاحب الطلب بمراجعة الإمارة بخصوص وضع الطلب أو توكيل من ينوب عنه في ذلك.

وأكدت المنصة، أن تنفيذ هذه المطالب يمكن إلغاء الإبعاد من المملكة وإلغاء الترحيل، ورفع و الغاء بصمة الأبعاد في حق المقيم، وذلك وفقًا لنص المادة الخاصة في قانون العقوبات المحددة لبنود العفو في الترحيل والإبعاد، وشؤون الإقامة في البلاد.